Здоровье 20 апреля 2023, 13:35 Диетолог Гинзбург назвал белокочанную капусту самым полезным овощем

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Обыкновенная белокочанная капуста, которую можно приобрести в любом магазине, является самым полезным овощем. Об этом в разговоре с МК.RU сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

В капусте содержатся такие ценные вещества, как аскорбиновая кислота, фолаты и сернистые соединения типа индол-3-карбинол. Квашеная капуста приобретает пробиотические бактерии, которые играют важную роль в здоровье кишечника, написало utro.ru.

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Капуста эффективна в борьбе с возрастными болезнями, а также с атеросклерозом и сахарным диабетом. Кроме того, частое употребление овоща снижает риск развития рака толстой и прямой кишки, добавил Гинзбург.