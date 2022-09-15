Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным | 360°

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Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным

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При покупке сыра важно обращать особое внимание на состав продукта. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщила «Москва 24».

Медик пояснил, что сыры богаты кальцием и белком. При этом вредными для организма являются соль и жир, которые также в большом количестве содержатся в сыре. По словам медика, одним из самых полезных видов сыра является адыгейский, так как он содержит в себе минимум вредных веществ, передало РИА ФАН.

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«Самые полезные те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке — это все-таки адыгейский», — отметил Гинзбург.

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