Здоровье 14 июня 2023, 20:24 Диетолог Гинзбург напомнил, что сразу после еды противопоказаны сон и спорт

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Сразу после еды не стоит делать двух вещей: есть и ложиться спать. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он напомнил, что интенсивная нагрузка после приема пищи может навредить организму. Занятия спортом на полный желудок чреваты защемлениями. Сон также противопоказан.

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«Если это сделать сразу после еды, то снижается качество сна. То есть в принципе спать-то можно, просто сон будет плохой», — отметил Гинзбург.

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