Здоровье 30 мая 2023, 15:24 Диетолог Гинзбург напомнил, что людям с язвой и болезнями ЖКТ не стоит есть черешню

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Начался сезон черешни, но с ней стоит быть осторожными, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он напомнил, что фрукт противопоказан тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Черешня может вызвать у них обострения.

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«Черешню нельзя есть больным с язвой и гастритом в момент обострения, потому что она раздражает слизистую желудка. Вне обострения ягоду есть можно, но с осторожностью», — подчеркнул Михаил Гинзбург.

Также не стоит злоупотреблять фруктом людям с сахарным диабетом и ожирением.

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