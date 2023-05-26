Здоровье 26 мая 2023, 13:06 Диетолог Гинзбург напомнил, что квас противопоказан людям с проблемам с ЖКТ

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Пришло лето, и на прилавках и на улицах появился квас, однако этот напиток имеет ряд противопоказаний. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он напомнил, что, во-первых, в квасе содержится очень много сахара. В основном это касается покупных напитков, передает радио «КП». Поэтому они противопоказаны людям с диабетом. Также стоит воздержаться от кваса и тем, у кого есть проблемы с желудком.

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«Любой квас, будь он домашний или магазинный, нельзя пить людям с заболеваниями желудка, потому что этот напиток раздражает его и может вызвать обострение, усиление болей», — отметил диетолог.

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