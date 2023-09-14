Здоровье 14 сентября 2023, 14:12 Диетолог Гинзбург: мясо краба поможет устранить дефицит витамина D

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Мясо краба улучшает работу головного мозга и устраняет нехватку витамина D в организме. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при дефиците этого микроэлемента увеличивается риск переломов и снижается минерализация скелета. Витамин D защищает от депрессии, болезни Альцгеймера и оказывает положительное влияние на работу нервной системы.

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Врач также отметил, что мясо краба считается легко усваиваемым белком — оно не перенасыщено жирами, но при этом очень сытное.