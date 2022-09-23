Диетолог Гинзбург: квашеная капуста обладает профилактическим действием против простуд | 360°

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Диетолог Гинзбург: квашеная капуста обладает профилактическим действием против простуд

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с изданием MK.RU озвучил полезные свойства квашеной капусты. Специалист рассказал, что этот продукт обладает профилактическим действием против простуд.

Квашеная капуста отлично защищает иммунитет от инфекций и вирусов. В день достаточно употребить 50-100 граммов этого продукта, чтобы значительно повысить свою устойчивость к простудам, написали «Дни.ру».

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О пользе квашеной капусты стало известно не сразу. Изначально овощ решили окислять по причине того, чтобы он не испортился. В таком виде продукт действительно хранится дольше.

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При добавлении лесных ягод по типу клюквы квашеная капуста превращается в настоящее блюдо.

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