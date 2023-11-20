Здоровье 20 ноября 2023, 13:07 Диетолог Гинзбург: конфеты с заменителем масла какао ускоряют старение организма

Читать 360tv в

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с изданием «Москва 24» сообщил, что конфеты, в состав которых добавляют заменитель масла какао, ускоряют процессы старения.

Медик пояснил, что заменитель масла какао состоит из большого количества пальмового масла и трансжиров.

Реклама

«В конфетах может содержаться заменитель масла какао. Это смесь, которая состоит из большого количества пальмового масла, трансжиров. В сочетании с сахаром она наносит большой вред», — добавил Гинзбург.

От подобных сладостей ускоряются не только процессы старения, но и возникают различные болезни по типу атеросклероза, заключил диетолог.