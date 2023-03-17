17 марта 2023, 17:28
Диетолог Гинзбург, какой шоколад можно употреблять пожилым людям
Диетолог Гинзбург заявил, что шоколад без сахара можно употреблять даже пожилым
Шоколад без сахара является довольно полезным, поэтому есть его можно в любом возрасте. Таким мнением поделился врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам специалиста, ежедневно пожилым людям можно употреблять порядка 50 граммов хорошего шоколада. Однако его лучше выбирать без сахара, с сахарозаменителем или натуральный.
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«В шоколаде содержатся флавоноиды и полезные жиры за счет масла какао. Это оказывает на организм омолаживающее, противовоспалительное действие», — рассказал Гинзбург.
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Однако специалист подчеркнул, что шоколад с большим количеством сахара может крайне негативно влиять на здоровье. От него пожилым людям лучше отказаться. Максимальное количество, которое можно себе позволить, порядка пяти граммов.
«Сахар у пожилых нарушает обмен веществ, способствует развитию диабета, ухудшает течение атеросклероза и ускоряет старение», — подчеркнул Михаил Гинзбург.
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