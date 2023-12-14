Здоровье 14 декабря 2023, 13:02 Диетолог Гинзбург: еда с гвоздикой, корицей и кардамоном поможет согреться в морозы

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Употребление пищи с добавлением перца, имбиря, гвоздики, корицы и кардамона поможет согреться зимой. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, именно эти специи приводят к большему высвобождению тепла. Так, гвоздика подойдет для какого-либо маринада, а имбирем и перцем можно приправлять мясо.

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Кроме того, все вышеперечисленные специи можно добавлять не только в еду, но и в напитки, отметил диетолог.