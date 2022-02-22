Диетолог Гинзбург: чрезмерное употребление сладкого может привести к серьезным заболеваниям

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что злоупотребление сладостями может причинить серьезный вред здоровью. Речь идет не только о кондитерских изделиях, но и о сладкой газированной воде, передала «Вечерняя Москва».

Последствия от поедания сладкого, по словам специалиста, появляются не сразу. Однако спустя годы они могут обернуться для человека серьезными заболеваниями, написало РИА ФАН.

«Например, человек злоупотребляет сладким изо дня в день, спустя время у него развивается сахарный диабет второго типа, и через время возникают серьезные осложнения, которые ему мешают жить, — слепота, почечная недостаточность или диабетическая стопа», — отметил диетолог.

Кроме того, по словам специалистов, продукты, содержащие сахар, негативно влияют на сердце и повышают уровень холестерина в крови.