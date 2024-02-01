Здоровье 01 февраля 2024, 18:54 Диетолог Гинзбург: 15-20 граммов сливочного масла в день снижают риск проблем с сердечно-сосудистой системой

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Последние исследования ученых показали, что употребление сливочного масла на завтрак приносит пользу организму. Как рассказал радиостанции Sputnik врач-диетолог Михаил Гинзбург, около 15-20 граммов продукта в день снижают риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

Специалист отметил, что в составе масла есть все жирорастворимые витамины А, D, E, К. Вред от продукта может быть лишь в том случае, если человек съедает его больше обычного.

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«Злоупотребление сливочным маслом, больше 50 граммов в день, — это вредно. В таком количестве сливочное масло уже будет действовать как довольно большая нагрузка жиром», — сказал он.