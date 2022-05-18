facebook_pixel
    18 мая 2022, 15:58

    Диетолог Герасимова рассказала, какие ошибки не стоит допускать худеющим во время занятий спортом

    Арина Бобкова

    Многие люди пытаются худеть при помощи спорта. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие ошибки могут допустить худеющие при таком подходе. Об этом сообщили «Известия».

    Диетолог Герасимова рассказала, какие ошибки не стоит допускать худеющим во время занятий спортом

    «Сам спорт, если проходит в активном формате, создает ловушку: человек много занимается, употребляет много калорий и, если спорт уходит из жизни, то вес быстро набирается», — пояснила специалист.

    По ее словам, людям, которые худеют с помощью спорта, необходимо обратить внимание и на свой рацион. Его стоит обогатить медленными углеводами. С помощью подобной еды получится держать уровень глюкозы в норме на протяжении длительного времени. Кроме того, получится избежать падения уровня глюкозы, что убережет от резких всплесков аппетита.

    «Из продуктов, содержащих медленные углеводы, стоит упомянуть крупы, бобовые — чечевицу, нут, горох, фасоль. Часа за два до тренировки желательно такое съесть. Необязательно есть только гречку с вареной курицей, можно съесть тушеную чечевицу», — посоветовала Герасимова.