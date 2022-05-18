Диетолог Герасимова рассказала, какие ошибки не стоит допускать худеющим во время занятий спортом

Многие люди пытаются худеть при помощи спорта. Врач-диетолог Наталия Герасимова рассказала, какие ошибки могут допустить худеющие при таком подходе. Об этом сообщили «Известия».

«Сам спорт, если проходит в активном формате, создает ловушку: человек много занимается, употребляет много калорий и, если спорт уходит из жизни, то вес быстро набирается», — пояснила специалист.

По ее словам, людям, которые худеют с помощью спорта, необходимо обратить внимание и на свой рацион. Его стоит обогатить медленными углеводами. С помощью подобной еды получится держать уровень глюкозы в норме на протяжении длительного времени. Кроме того, получится избежать падения уровня глюкозы, что убережет от резких всплесков аппетита.

«Из продуктов, содержащих медленные углеводы, стоит упомянуть крупы, бобовые — чечевицу, нут, горох, фасоль. Часа за два до тренировки желательно такое съесть. Необязательно есть только гречку с вареной курицей, можно съесть тушеную чечевицу», — посоветовала Герасимова.