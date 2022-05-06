Диетолог Герасимова рассказала, что зеленый лук полезен для зубов

Диетолог Наталия Герасимова заявил, что для профилактики кариеса и стоматита можно есть зеленый лук. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным РИА ФАН, этот продукт имеет обеззараживающие свойства. Также в нем содержатся калий, цинк, кальций, витамины групп А, В, С. Цинк имеет свойства природного антибиотика, а витамин А полезен для зрения, рассказала Герасимова.

«Витамин С повышает иммунитет, поэтому зеленый лук особенно эффективен при сезонных простудах, гриппе, авитаминозе», — добавила она.

Но у лука есть и противопоказания. Он может навредить людям с заболеваниями ЖКТ. Кроме того, этот продукт раздражает дыхательные органы, поэтому при астме надо соблюдать осторожность в его употреблении, уточнила врач.

Диетолог Ирина Кузнецова рассказала, что белый хлеб, а также продукты, содержащие рафинированный сахар, ускоряют процессы старения организма. По ее словам, люди, которые едят такие продукты, имеют значительно больше морщин. Это особенно опасно для тех, у кого не усваивается глюкоза: в организме начинает происходить несварение и оксидативный стресс.