Здоровье 06 апреля 2023, 19:05 Диетолог Галина Барташевич рассказала, что мороженое и виноград вызывают вздутие

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Вздутие живота — распространенное явление при неправильном питании, его провоцируют восемь основных продуктов. Об этом сообщил сайт 74.ru.

Как рассказала диетолог Галина Барташевич, одним из таких продуктов является мороженое. Она назвала лакомство «сахарной бомбой» и предупредила, что он него растет живот. Также в списке капуста, алкоголь, виноград, газированные напитки, молоко, выпечка и переработанное мясо.

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Как добавило ИА Nation News, эти продукты вызывают излишнее газообразование при перевании, а также дискомфорт и тяжесть в животе.

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