Диетолог Фус рассказала о пользе орехов в ежедневном рационе

Диетолог Светлана Фус назвала полезные свойства орехов. Также она рассказала, в каком виде их лучше всего есть.

По ее словам, в орехах много питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка. Они понижают риски ишемической болезни сердца и онкологических заболеваний.

Фус уточнила, что ежедневно нужно съедать около 20 граммов орехов. Увеличение количества не принесет пользы, так как это калорийный продукт.

Врач рассказала, что орехи обязательно надо есть в сыром виде. При обжарке теряется большая часть их полезных свойств. Также не стоит добавлять соль, сахар или даже мед.

Орехи лучше всего покупать в скорлупе. Очищенные довольно быстро окисляются и приобретают неприятный привкус.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова перечислила продукты, которые могут негативно сказаться на здоровье пожилых людей. По ее словам, с возрастом обмен веществ замедляется, и чем старше человек, тем больше сил тратит его организм на переваривание пищи.

Диетолог отметила, что под запретом находятся промышленные продукты, полуфабрикаты, сладости. В этот список также попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров.