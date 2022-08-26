Диетолог Филиппова заявила, что орехи снижают вероятность инфаркта у мужчин

Орехи способны предотвратить инфаркт у мужчин. Об этом диетолог Татьяна Филиппова рассказала Пятому каналу.

«В большинстве случаев по статистике именно инфаркты и заболевания сердца являются причинами смертности у мужчин. Поэтому и необходимо следить за продуктами, которые улучшают их работу», — уточнила врач.

По данным РИА ФАН, орехи содержат много магния, который снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Самыми полезными считаются кешью, миндаль и бразильский орех.

Филиппова также рекомендовала добавить в рацион морепродукты: устрицы, креветки, моллюски. Сайт «Аргументы и факты» написал, что в них большое количество жирных кислот омега-3 и других полезных веществ.

Кроме того, для профилактики инфаркта следует регулярно есть свежие овощи, зелень, грибы и сухофрукты: курагу, чернослив, инжир.

«Эти продукты за счет содержания витамина Е, калия, магния, полиненасыщенных жирных кислот способствуют уменьшению количества „плохого“ холестерина, выведению его из организма, увеличению „хорошего“ холестерина», — пояснила врач.

Она отметила, что в результате улучшится кровообращение и снизится риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, которые приводят к инфаркту.