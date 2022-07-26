Диетолог Филиппова рассказала, какие фрукты и ягоды можно есть диабетикам

Люди, которые страдают от сахарного диабета, могут без сомнений употреблять большинство фруктов и ягод. Однако важно учитывать определенные риски. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова. Об этом сообщил «Пятый канал».

Специалист пояснила, что при диабете второго типа фрукты и ягоды стоит употреблять в небольшом количестве. Кроме того, таким людям стоит придерживаться строгой диеты. В противном случае существует риск столкнуться с ожирением.

При этом если вы болеете диабетом первого типа или находитесь на инсулинотерапии, то ограничений практически нет, передали «Известия».

«Фрукты должны быть умеренные, особенно с большим содержанием сахара. Это виноград, это хурма, это арбузы, дыни. Это очень сладкие ягоды, бананы», — рассказала специалист.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом стоит отказаться от тортов и пирожных. Их также не стоит употреблять детям, женщинам старше 40 лет со склонностью к полноте и мужчинам старше 50 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.