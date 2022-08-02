Диетолог Филиппова назвала частые ошибки в правильном питании

Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно переходить на правильное питание, чтобы не нанести вред организму. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным РИА ФАН, в первую очередь это следует делать постепенно. Например, не нужно отказываться сразу от большого количества продуктов: и от кофеина, и от сахара, и от соли, и так далее. Лучше всего менять привычки постепенно, чтобы не создавать стресс для организма. Также следует составить рацион таким образом, чтобы он не был однообразным.

Важно сочетать правильное питание с физическими нагрузками. При этом нужно питаться так, чтобы не голодать. Сокращать количество калорий резко не стоит, так как это приведет к срывам. Но есть слишком много тоже не нужно, даже если это полезные продукты. Оптимальная порция должна быть такой, чтобы после приема пищи ощущался легкий голод. Через некоторое время придет ощущение сытости.

«Можно обратиться за консультацией к диетологу. Это как раз таки врач, который поможет оценить состояние организма, исключить какие-то возможные дефицитные состояния и подобрать сбалансированный рацион, который будет индивидуально подходящим именно для этого конкретного человека», — заключила Филиппова.