Здоровье 28 февраля 2023, 18:29 Диетолог Фетисова рассказала, как бороться с подростковым ожирением

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По статистике Минздрава, в Санкт-Петербурге каждый 75-й подросток страдает ожирением. О том, как бороться с этим недугом, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Надежда Фетисова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, с самых ранних лет родители должны стать примером для своего ребенка. Например, заниматься спортом можно всей семьей, тем самым наполняя свою жизнь активностью.

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Кроме того, диетолог порекомендовала записать ребенка в любую спортивную секцию.

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