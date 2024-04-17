Здоровье 17 апреля 2024, 14:35 Диетолог Фетисова призвала не использовать для похудения медицинские препараты без назначения врача

Читать 360tv в

Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» призвала желающих похудеть россиян не прибегать к медикаментозным способам без консультации с врачом.

Как пояснила специалист, спектр непереносимости таких средств достаточно широк. В первую очередь они влияют на моторику желудочно-кишечного тракта, вызывая тошноту и состояние легкого токсикоза как в первую половину беременности.

Реклама

«Чаще всего люди не могут прекратить их прием, потому что они неправильно выстраивают стратегию своего снижения веса и надеются только на действие препарата», — сказала Фетисова.

Монодиеты считаются не менее вредными, чем похудение с помощью медикаментов. А вот разгрузочные дни пойдут на пользу организму, если делать их не чаще одного-двух раз в неделю.