29 декабря 2023, 15:51
Диетолог Федорова призвала россиян не садиться на диету после новогоднего застолья
После празднования Нового года многие люди набирают вес. Спешить избавляться от лишних килограммов сразу после череды праздников не стоит, сообщила врач-диетолог Эльвира Федорова сайту Gazetametro.ru.
По словам специалиста, в противном случае человек попадет в порочный круг «переедание-недоедание-стыд» и нарушит свое пищевое поведение.
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«Вы выйдете на работу после новогодней диеты в плохом состоянии, недовольным собой и разбитым, желающим „заесть стресс“. Это путь в никуда», — отметила врач.
Также лишние килограммы точно не уйдут, если делать большие перерывы в приемах пищи, сообщили «Дни.ру».
Питание
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