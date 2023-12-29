Здоровье 29 декабря 2023, 15:51 Диетолог Федорова призвала россиян не садиться на диету после новогоднего застолья

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После празднования Нового года многие люди набирают вес. Спешить избавляться от лишних килограммов сразу после череды праздников не стоит, сообщила врач-диетолог Эльвира Федорова сайту Gazetametro.ru.

По словам специалиста, в противном случае человек попадет в порочный круг «переедание-недоедание-стыд» и нарушит свое пищевое поведение.

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«Вы выйдете на работу после новогодней диеты в плохом состоянии, недовольным собой и разбитым, желающим „заесть стресс“. Это путь в никуда», — отметила врач.

Также лишние килограммы точно не уйдут, если делать большие перерывы в приемах пищи, сообщили «Дни.ру».