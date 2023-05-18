Здоровье 18 мая 2023, 14:45 Диетолог Евстигнеева сообщила, что привычка перекусывать может спровоцировать различные заболевания Диетолог Евстигнеева: если захотелось перекусить, можно использовать здоровые перекусы

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Врач-диетолог Гузель Евстигнеева в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, почему привычка постоянно перекусывать может обернуться негативными последствиями для организма.

По ее словам, частые перекусы приводят к скачкам уровня глюкозы в крови. В дальнейшем эта привычка может вылиться в развитие сахарного диабета. Кроме того, дополнительные приемы пищи тормозят все процессы жиросжигания в организме.

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«Если вам захотелось перекусить, то можно использовать такие здоровые перекусы, как свежие овощи», — процитировала «Политика сегодня» Евстигнееву.

Медик отметила, что в жизни обязательно должна присутствовать физическая активность. Она нормализует гормональный фон и поддерживает здоровый уровень инсулина.