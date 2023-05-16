Здоровье 16 мая 2023, 17:32 Диетолог Евстигнеева: быстрые перекусы могут привести к развитию инсулинорезистентности

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Во время каждого быстрого перекуса приостанавливаются все процессы жиросжигания в организме и поднимается уровень инсулина в крови. Такая привычка может стать причиной развития инсулинорезистентности, сообщила диетолог Гузель Евстигнеева Пятому каналу.

По словам специалиста, потеря чувствительности клеток к инсулину зачастую приводит к ожирению и возникновению сахарного диабета. Также быстрые перекусы оказывают дополнительную нагрузку на ЖКТ и замедляют процессы пищеварения.

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Как сообщил сайт kp.ru, избежать быстрых приемов пищи поможет сбалансированное питание в течение дня.