21 ноября 2022, 22:19
Диетолог Евдокимова перечислила полезные для здоровья кишечника супы
Диетолог Евдокимова посоветовала употреблять супы со свеклой для здоровья кишечника
Супы со свеклой в составе крайне полезны для здоровья. Они благоприятно сказываются на работе кишечника. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Евдокимова, сообщил «Царьград».
Специалист подчеркнула, что в составе овощных супов содержится большое количество витаминов. Во время приготовления они попадают в бульон.
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Супы помогают уменьшить чувство голода: большое количество бульона заполняет желудок, выполняя функцию «балласта».
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Евдокимова подчеркнула, что супы со свеклой в составе способны улучшить состояние кишечника. Все благодаря веществам в составе овоща, которые снижают деятельность патогенной кишечной микрофлоры, писало Nation News.
«В свекле также есть компоненты, которые угнетают деятельность патогенной кишечной микрофлоры. А горечь в составе способствует лучшему опорожнению желчного пузыря», — пояснила специалист.
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