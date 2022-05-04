Диетолог Евдокимова объяснила, почему жесткие диеты могут быть опасными

Человек, который ограничивает свой рацион питания, неизбежно наносит вред здоровью из-за несоблюдения баланса микроэлементов и питательных веществ. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Елена Евдокимова.

«Давно известно, что недостаток белка в организме может снижать защитные функции иммунитета. Вегетарианцы и люди, сидящие на жестких диетах, находятся в группе риска, так как растительный белок не в состоянии полностью удовлетворить потребности организма в аминокислотах. Создавая дефицит белка, люди снижают свой иммунитет. Для правильной работы иммунной системы также требуется определенное количество микроэлементов и витаминов. Если человек решил придерживаться диеты, ему необходимо принимать поливитаминные комплексы», — отметила врач.

Специалист добавила, что огромный вред для организма оказывают, в том числе, соковые, питьевые диеты. Человек, сидящий на такой диете, ограничивает себя в потреблении белков, углеводов и жиров одновременно, при этом увеличивает употребление сахара.

«Это приводит к ожирению и нарушению обмена веществ в организме. Человек может начать терять волосы, его кожа заметно стареет, работоспособность значительно снижается», — резюмировала Евдокимова.