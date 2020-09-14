По словам диетолога, брокколи способствует борьбе с диабетом, улучшает концентрацию, а также хорошо влияет на зрение.

«Брокколи содержит палитру витаминов группы В, природные антиоксиданты — витамины А и С. По количеству кальция брокколи почти не уступает молоку. Там содержится фолиевая кислота, магний и железо», — поделилась Мойсенко.

Она отметила, что фолиевая кислота отвечает за состояние нервной и кровеносной систем. Сульфаты способствуют борьбе с аутизмом и положительно влияют на работу мозга. А вот каротеноиды, которые содержатся в брокколи, полезны для зрения. Диетолог подчеркнула, что особенно они необходимы пожилым людям.

Однако употреблять капусту брокколи чаще двух дней подряд не рекомендуется, заявила Мойсенко.

«Услышав о пользе продукта, люди начинают есть его с большей чистотой. Ферментная система организма не готова к такой частоте. И наш организм вырабатывает антитела. Поэтому налегать на „полезные продукты“ не стоит. Два дня подряд мы можем употреблять брокколи в супах и овощах на пару. Готовить их стоит „аль-денте“. Максимальная чистота потребления капусты — два через два», — пояснила специалист.