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    21 января 2022, 17:27

    Диетолог Эшли Шоу назвала способ похудеть при помощи кофе

    Полина Гребенщикова

    Американский диетолог Эшли Шоу рассказала, как эффективно использовать кофе в процессе похудения. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Insider.

    Диетолог Эшли Шоу назвала способ похудеть при помощи кофе

    Для того, чтобы кофе приносил бодрость, но не наносил вреда организму, можно выпивать до четырех чашек в день с оптимальным объемом в 400 миллиграммов кофеина. Такое количество кофе даст энергию и поддержит метаболизм. Не очень крепкий кофе можно пить по одной чашке раз в два-три часа.

    Разумеется, если целью является похудение, в кофе не стоит добавлять сливки, сахар и другие подсластители.

    «Черный кофе сам по себе имеет ничтожное количество калорий. Потеря веса вызвана их дефицитом — вы потребляете меньше, чем тратите. Популярный и очевидный способ достичь дефицита — потреблять меньше калорий и расходовать больше сил. Черный кофе для этого идеален, так как содержит менее пяти калорий на чашку. Однако этот напиток остается низкокалорийным до тех пор, пока вы не добавите в него сахар или молоко», — пояснила диетолог.