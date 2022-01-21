Диетолог Эшли Шоу назвала способ похудеть при помощи кофе

Американский диетолог Эшли Шоу рассказала, как эффективно использовать кофе в процессе похудения. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на Insider.

Для того, чтобы кофе приносил бодрость, но не наносил вреда организму, можно выпивать до четырех чашек в день с оптимальным объемом в 400 миллиграммов кофеина. Такое количество кофе даст энергию и поддержит метаболизм. Не очень крепкий кофе можно пить по одной чашке раз в два-три часа.

Разумеется, если целью является похудение, в кофе не стоит добавлять сливки, сахар и другие подсластители.

«Черный кофе сам по себе имеет ничтожное количество калорий. Потеря веса вызвана их дефицитом — вы потребляете меньше, чем тратите. Популярный и очевидный способ достичь дефицита — потреблять меньше калорий и расходовать больше сил. Черный кофе для этого идеален, так как содержит менее пяти калорий на чашку. Однако этот напиток остается низкокалорийным до тех пор, пока вы не добавите в него сахар или молоко», — пояснила диетолог.