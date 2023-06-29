Здоровье 29 июня 2023, 15:24 Диетолог Елисеева рассказала, что диабетикам полезно есть малину

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Благодаря низкому гликемическому индексу и небольшой калорийности малина очень полезна для людей, страдающих диабетом. Об этом «Газете.ru» рассказала диетолог и эндокринолог Виктория Елисеева.

Она также отметила, что ягода способствует укреплению иммунитета и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Наконец, как добавил сайт kp.ru, малина стимулирует выработку коллагена, который делает кожу более молодой и упругой.

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«Калорийность малины составляет всего 46 ккал на 100 граммов, содержание углеводов не превышает три грамма, а гликемический индекс варьируется от 25 до 40 в зависимости от сорта», — подчеркнула врач.

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