Здоровье 16 марта 2023, 17:19 Диетолог Елена Тихомирова назвала ЗОЖ-продукты, от которых растет вес

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Сейчас крайне популярно правильное питание, но далеко не все ЗОЖ-продукты способствуют снижению веса, а многие даже провоцируют его набор. Об этом Life рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

К одним из самых обманчивых полезных продуктов она отнесла сухофрукты и орехи. Потому что в первых концентрируется большое количество сахара, а вторые являются самым калорийным продуктом. Хоть польза в них есть, употребление следует серьезно сократить, до 20-30 граммов в день.

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Также очень калорийны растительные масла, которые тоже нужно ограничить до столовой ложки, и свежевыжатые соки.

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«Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами», — объяснила Елена Тихомирова и посоветовала просто есть фрукты.

Также, по ее словам, стоит быть осторожнее с безглютеновыми мюсли и хлебом. Они все еще очень богаты углеводами.

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