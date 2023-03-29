Здоровье 29 марта 2023, 15:59 Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему стоит есть кукурузную кашу

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Кукурузная каша — это источник большого количества микроэлементов и полезных веществ, которые помогают в снижении холестерина и уровня сахара, а также укрепляют иммунную систему человека. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В частности, кукурузная крупа содержит бета-каротин, который благотворно влияет на слизистые, зрение и иммунитет в целом. Кроме того, каша богата клетчаткой.

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«Клетчатка кукурузной каши формирует нормальный пищевой комок, способствует выведению солей тяжелых металлов, различных токсинов, а также понижает холестерин и уровень сахара в крови», — рассказала диетолог.

Она таже предупредила, что с кукурузной кашей стоит быть осторожными тем, у кого есть заболевания ЖКТ или повышенная свертываемость крови. Употребление крупы может усугубить проблемы.

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