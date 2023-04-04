Здоровье 04 апреля 2023, 15:49 Диетолог Елена Соломатина рассказала о самых вредных супах

Читать 360tv в

Времена, когда суп считался важным приемом пищи, в прошлом, сейчас все чаще говорят о том, что это блюдо переоценено, а некоторые его разновидности даже вредны. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, раньше варили наваристые мясные бульоны с крупами, которые ели с хлебом. Блюдо было необходимо сделать более сытным, потому что люди много и тяжело работали физически. К тому же при его приготовлении экономились дрова. Сейчас эти времена позади, и люди стремятся сделать свою еду более легкой. Поэтому некоторые супы могут даже навредить организму.

Реклама

«Суп, сваренный на костях, мясе неизвестного происхождения или с добавлением колбасы, не принесет никакой пользы организму. Первое блюдо будет иметь высокую жирность и калорийность. Также грибной суп со свинушками и чернушками вреден», — отметила диетолог.

Она посоветовала заменить мясные бульоны на овощные. Такой суп будет не только более полезным, но и поможет похудеть. Потому что он занимает большой объем в желудке при малом количестве калорий.

Авторы: