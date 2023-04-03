Здоровье 03 апреля 2023, 15:31 Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выявить продукты-аллергены

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Есть множество продуктов, которые вызывают аллергию, и для их определения используют специальную методику. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, самыми часто встречающимися аллергенами считают клубнику и другие красно-оранжевые ягоды и фрукты, мед, орехи, молоко и морепродукты. Но бывают и другие. Чтобы определить, что именно вызывает реакцию, нужно постепенно добавлять подозрительные продукты в рацион и следить за реакцией.

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Врач добавила, что аллергия бывает истинной, как правило, человек знает о ней с детства. Также встречаются случаи, когда реакцию вызывало слишком большое количество съеденного продкута.

«Часто аллергия бывает связана с психосоматическими проблемами. Например, человек что-то съел в момент стресса. Сам продукт при этом никакой реакции не вызывает, однако из-за ассоциаций с этим продуктом возникает аллергия. В этом случае лечить должен психолог или психотерапевт», — добавила Елена Соломатина.

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