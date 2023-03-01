Здоровье 01 марта 2023, 18:29 Диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление косточек от яблок может быть смертельно опасным

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Яблоки сами по себе очень полезны, но вот содержащиеся в них косточки могут быть смертельно опасными. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, некоторые люди начинают есть косточки от яблок, узнав, что в них содержится йод. Однако в зернышках есть еще и ядовитое вещество — синильная кислота.

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«Синильная кислота — это яд. Она может вызвать даже летальный исход, остановку дыхания, в общем ничего хорошего», — подчеркнула Елена Соломатина.

Но врач успокоила, что от нескольких проглоченных косточек вреда не будет. Речь идет именно о намеренном употреблении их в большом количестве. В таком случае можно заработать отравление или довести до смерти.