Здоровье 28 марта 2023, 15:08 Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем опасен цельнозерновой хлеб Unsplash

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Бездумное увлечение всеми продуктами так называемого здорового питания может иметь неприятные последствия, в частности, речь идет о злоупотреблении цельнозерновым хлебом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она обратила внимание на то, что употребление цельнозернового хлеба может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, что в итоге вызывает вздутие живота.

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«Когда на слизистой желудочно-кишечного тракта есть какие-то повреждения, воспаления, то цельнозерновой хлеб, в частности клетчатка из него, проходя через эти слизистые, может просто их травмировать. Это достаточно грубая еда», — сказала Елена Соломатина.

Кроме того, хлеб содержит опасный аллерген — глютен. Если у человека непереносимость клейковины, продукт может спровоцировать ряд неприятных последствий. Например, диарею, рвоту, покраснение кожи. Потому что из-за аллергии иммунная система начинает разрушать свой собственный тонкий кишечник.

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