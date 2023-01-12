Здоровье 12 января 2023, 13:32 Диетолог Елена Соломатина посоветовала продукты для восстановления поджелудочной после праздников freepik

Читать 360tv в

Органы, больше всего страдающие в период новогодних застолий, поджелудочная железа и печень, нуждаются в восстановлении. Об этом сайту News.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, после большого количества алкоголя и жирной и тяжелой пищи нужно дать организму время на восстановление. Для этого следует пересмотреть свое питание и добавить в него определенные продукты, которые ускорят этот процесс. Очень помогут печени и поджелудочной творог и кисломолочка. Они стимулируют их работу и облегчают функцию кишечника.А вот от салатов и жирного мяса придется отказаться.

Реклама

«Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами. Даже желательно [готовить так], как делают для детей: им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче все переваривалось», — подчеркнула Елена Соломатина.

Реклама