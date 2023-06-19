Здоровье 19 июня 2023, 18:07 Диетолог Елена Соломатина посоветовала есть орехи, чтобы побороть тягу к сладкому

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У многих людей развивается настоящая зависимость от сладостей, но с ней можно бороться. Об этом Пятому каналу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, тяга к сладкому может говорить о гормональных нарушениях. А также о повышенном сахаре в крови. Однако, если проблем со здоровьем нет, а отказаться от лакомств не получается, то можно заменить их на орехи, добавило Utro.ru.

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«Лучше всего взращивать полезный микробиом и правильно питаться. А также добавить полезные компоненты: хром и белок», — отметила врач-диетолог.

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