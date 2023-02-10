Здоровье 10 февраля 2023, 15:48 Диетолог Елена Соломатина дала советы, как укрепить иммунную систему Диетолог Соломатина: полезными свойствами обладают ацидофилин, сыры, творог

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, с помощью каких продуктов можно укрепить иммунную систему.

В первую очередь специалист порекомендовала употреблять в пищу ацидофилин, сыры и творог.

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«Можно и даже нужно употреблять кисломолочные продукты. Есть лактобактерии, бифидобактерии. Сыры, творог, ацидофилин — это частично доходит до кишечника. Вступает в симбиоз с нашей полезной микробиотой, микрофлорой», — процитировало utro.ru Соломатину.

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Диетолог добавила, что в период активного распространения инфекций нашему организму крайне необходимы «дружественные бактерии».