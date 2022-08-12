Диетолог Елена Евдокимова назвала яйца лучшим завтраком

Диетолог Елена Евдокимова рассказала, что яйца на завтрак помогут повысить работоспособность мозга на весь день. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным издания Infox.ru, они полезны тем, что содержат аминокислоты, холин и лецитин.

«Употребление яиц на завтрак, например, в виде омлета или яичницы-глазуньи, зарядит мозг энергией на весь день», — пояснила врач добавила, что лучше всего употреблять их регулярно.

Также для улучшения работы мозга она рекомендовала включить в рацион цельнозерновой хлеб из муки грубого помола. В его составе есть витамины группы В, которые полезны и для нервной системы.

Кроме того, Евдокимова отметила важность насыщенных жирных кислот. Например, в оливковом и льняном маслах, а также в красной рыбе и орехах. Она добавила, что эти продукты достаточно дорогие, поэтому не стоит забывать о пользе более бюджетных вариантов.

«К таким относится свекла, которая содержит большое количество бетаина, а также морковь, содержащая бета-каротин», — заключила диетолог.