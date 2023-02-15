Здоровье 15 февраля 2023, 14:00 Диетолог Екатерина Стаценко рассказала, какие компоты нельзя пить людям с заболеваниями ЖКТ

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Компоты считаются хорошей альтернативой газировке, но они могут вызвать ряд неприятных последствий. Об этом Utro.ru рассказал врач-диетолог Екатерина Стаценко.

По ее словам, компоты, несмотря на свои плюсы, могут вызвать диарею, вздутие и колики из-за агрессивных органических кислот, содержащихся в ягодах. Кроме того, напиток из ежевики, вишни, крыжовника, клюквы и красной смородины противопоказан людям с дисфункцией печени, гастритом, колитом или язвой.

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Также врач дала рекомендации по приготовлению компотов. Так, ягоды и фрукты лучше класть в уже кипящую воду, чтобы максимально сохранить полезные свойства. А еще следует добавлять туда как можно меньше сахара.

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