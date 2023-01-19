Здоровье 19 января 2023, 11:50 Диетолог Екатерина Матыскина рассказала, почему полезно завтракать в постели Диетолог Матыскина: завтракать нужно в течение первых 30 минут после пробуждения Unsplash

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Завтрак в постели давно стал одним из главных атрибутов романтики, но оказалось, что это не только приятно, но и полезно. Об этом радиостанции Sputnik рассказала член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По ее словам, идеальное время для завтрака — в течение первых 30 минут после пробуждения. Потому что организм 10-12 часов был еды, то есть без энергии. А она необходима человеку для самых элементарных вещей, даже чтобы встать с кровати. Поэтому вполне можно принимать пищу, не вылезая из-под одеяла. И нет никаких противопоказаний к тому, чтобы делать это лежа.

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«Я не видела никаких исследований, которые бы говорили, что есть лежа вредно. Наш организм — очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении», — пояснила диетолог.

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Гораздо важнее, по ее словам, чтобы первый прием пищи был сбалансирован. В идеале у завтрака должен быть сложный состав, включающий белки, жиры и правильные углеводы. А вот начинать день с конфетки вредно: это может повысить сахар в крови. Также следует исключить трансжиры, содержащиеся в фаст-фуде.