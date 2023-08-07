Здоровье 07 августа 2023, 16:12 Диетолог Егорова посоветовала съедать не более 500 граммов арбуза в день

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Арбуз, ровно как и дыня, обладает массой полезных веществ. Однако садиться на монодиету не стоит, рассказала заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ Департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, в арбузе и дыне есть много витаминов и микроэлементов. Однако также они обладают большим количеством воды и углеводов. Для сбалансированного питания в рационе должны присутствовать в том числе белки и жиры.

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«Любая монодиета после окончания вызывает обратный эффект, иногда его называют „эффектом йо-йо“: то есть сброшенные килограммы очень быстро возвращаются, причем в виде жировой ткани», — отметила Егорова.