Здоровье 31 мая 2023, 16:30 Диетолог Егорова порекомендовала завести «блокнот обжорства» для борьбы с лишним весом

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Диетолог Анастасия Егорова в разговоре с изданием kp.ru назвала два полезных упражнения, которые помогут не переедать. Во-первых, перед тем, как начать принимать пищу, она порекомендовала выждать хотя бы минуту.

«Спросите себя: „А хочу ли я есть еще“? Если точно „да“, съешьте еще половину (от оставшегося) и снова положите прибор и посидите минуту», — сказала эксперт.

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Если класть приборы на стол после каждого приема пищи, то утолить чувство голода можно гораздо быстрее, отметила диетолог. Кроме того, она порекомендовала завести блокнот обжорства, который всегда стоит держать под рукой. Как только у вас появился резкий приступ голода, вам нужно записать, что именно вас подтолкнуло к нему. Это могут быть как плохие мысли, так и какие-то триггеры, резюмировала Егорова.