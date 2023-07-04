Здоровье 04 июля 2023, 18:04 Диетолог Ефимова порекомендовала отказаться от подслащенных напитков из-за быстрого набора веса

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Диетолог клиник «Атлас» Анастасия Ефимова в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала россиянам отказаться от безалкогольных подслащенных напитков из-за набора веса.

К быстрому набору лишних килограммов также могут привести сухие завтраки с сахаром, конфеты, сладкие или соленые упакованные закуски, выпечка. Все эти продукты врач назвала ультраобработанными, содержащими множество килокалорий.

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Диетолог предупредила, что если каждый день пить сладкие напитки, то можно набрать дополнительные 200-300 килокалорий.