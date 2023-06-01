Здоровье 01 июня 2023, 14:03 Диетолог Ефимова: кефир и зеленый чай помогут оздоровить неправильный рацион

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Добавление кефира и зеленого чая в свой рацион позволит компенсировать все имеющиеся недостатки в питании. Об этом сообщила врач-диетолог Анастасия Ефимова сайту aif.ru.

По словам специалиста, метаболиты в кефире поддержат баланс микробиоты и улучшат работу желудочно-кишечного тракта. Полифенолы, которые содержатся в зеленом чае, станут мощными антиоксидантами.

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Как сообщили «Народные новости», также оздоровить свое питание поможет добавление в рацион брокколи, овса и льняного семени.