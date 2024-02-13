Здоровье 13 февраля 2024, 17:03 Диетолог Джутова посоветовала жарить блины на оливковом масле

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Чтобы сделать блины полезнее и уменьшить их вредное воздействие на организм, лучше использовать оливковое масло или масло авокадо. Об этом РИАМО рассказала врач-диетолог, к. м. н. Марьяна Джутова.

Как добавила Общественная Служба Новостей, также масло можно заменить на пюре из яблока или банана.

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Врач также посоветовала заменить пшеничную муку на цельнозерновую. Это сделает блюдо более питательным.

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