Здоровье 20 марта 2024, 13:12 Диетолог Джутова порекомендовала завтракать в первые два часа после пробуждения

Читать 360tv в

Лучшим временем для приема завтрака считаются первые два часа после пробуждения. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Дело в том, что в это время активизируются обменные процессы в организме, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Для завтрака лучше всего выбирать полноценные и питательные продукты, которые обеспечат организм энергией на несколько часов, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Подбирайте продукты для завтрака с учетом своих предпочтений и потребностей организма, чтобы начинать день с энергией и хорошим настроением», — сказала Джутова.