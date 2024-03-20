20 марта 2024, 13:12
Диетолог Джутова порекомендовала завтракать в первые два часа после пробуждения
Лучшим временем для приема завтрака считаются первые два часа после пробуждения. Об этом изданию РИАМО рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.
Дело в том, что в это время активизируются обменные процессы в организме, улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Для завтрака лучше всего выбирать полноценные и питательные продукты, которые обеспечат организм энергией на несколько часов, написал сайт kp.ru.
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«Подбирайте продукты для завтрака с учетом своих предпочтений и потребностей организма, чтобы начинать день с энергией и хорошим настроением», — сказала Джутова.
Питание
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