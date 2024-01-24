Здоровье 24 января 2024, 16:06 Диетолог Джутова: черника и клубника сделают пирог более полезным

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Любую выпечку можно сделать более полезной с помощью добавления различных ягод, в особенности черники и клубники. Об этом сообщила врач-диетолог Марьяна Джутова в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, витамины, минералы, пищевые волокна и антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в ягодах, придадут пирогам дополнительную пользу для здоровья, сообщил сайт kp.ru.

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Полезные свойства фруктов и ягод могут уменьшаться в процессе обработки и нагревания выпечки, однако значительная часть витаминов все же сохраняется, отметила диетолог.