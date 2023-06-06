Здоровье 06 июня 2023, 15:45 Диетолог Дюваль заявила, что кофе изнашивает нервную систему

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У кофе нет безопасной дозировки, полезной для здоровья, потому что любые стимуляторы изнашивают нервную систему. Об этом «Народным новостям» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, вообще нельзя говорить о пользе кофе. Потому что из-за его употребления организму потом нужно усиленно работать, чтобы восполнить недостаток минеральных веществ. Кроме того, напиток вызывает перепады давления.

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«Это происходит из-за теобромина и кофеина, которые действуют на организм по-разному. То есть одно вещество сужается, а другое расширяет сосуды. Это все происходит в достаточно короткий временной промежуток, за счет чего ухудшается состояние сосудов и сложно контролировать свое давление», — объяснила Анжелика Дюваль.

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