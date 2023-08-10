Здоровье 10 августа 2023, 12:20 Диетолог Дюваль: содержащийся в арбузе ликопин снижает риски сердечных приступов

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В арбузе содержится большое количество полезного антиоксиданта ликопина, который способен снизить риски возникновения сердечных приступов. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также вещество полезно для здоровья сердца и помогает снизить риск развития рака и сахарного диабета. Кроме того, арбуз богат цитруллином, который способствует снижению давления.

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Диетолог отметила, что небольшой ломтик содержит до 11% витамина А, полезного для здоровья глаз.